Paul de Leeuw en Astrid Joosten weg bij Op1

Ook op Twitter werd steen en been geklaagd over de stijl en blunders van met name Paul de Leeuw:

"Je kunt een hoop van hen zeggen - dat de één een lekker kwisje kan presenteren bijvoorbeeld en de ander kampioen gekke bekken trekken is - maar een stevig interview hoort niet direct bij hun kerncompetenties", schreef recensent Angela de Jong in het AD.

"Met Astrid en Paul hebben we een luchtiger toon aangebracht in het programma om onze kijkers met een vrijdagavondgevoel het weekend in te laten gaan", zegt Gert Jan Hox, de contentdirecteur van BNNVARA. Maar hij constateert dat "deze invulling minder past in de formule van Op1".

In januari raakte De Leeuw in opspraak door een opmerking over Aziaten, waarvoor hij later excuses maakte. In een gesprek met viroloog Ab Osterhaus had De Leeuw gezegd dat Aziatische mensen "gelijk doen wat de baas zegt", omdat dat in hun mentaliteit zou zitten.

In maart zei De Leeuw in het radioprogramma Spraakmakers dat hij ondanks de kritiek graag door wilde gaan met Op1. "Ik ben nu veel subtieler, veel minder dat het om de grap moet gaan. Er zullen altijd mensen tegenstander zijn, omdat het een inhoudelijk programma is, dus wat zoek ik daar? Maar zolang ik het nog mag maken, blijf ik het maken."