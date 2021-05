'Ziekenhuizen gaan 1 miljoen prikken per week zetten'

"We zijn druk bezig om dit voor te bereiden", zegt een woordvoerder van het LNAZ. "In principe kan er vanaf eind mei geprikt worden, als alle leveringen van de vaccins natuurlijk goed doorkomen." De komende weken worden er tussen de 800.000 en 1,2 miljoen vaccins per week aan Nederland geleverd. Op dit moment worden er wekelijks zo'n 800.000 prikken gezet.

Ongeveer zestig Nederlandse ziekenhuizen krijgen vanaf eind mei priklocaties voor de vaccinatiecampagne. Dat bevestigt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) aan Nieuwsuur. Het is de bedoeling dat de ziekenhuizen een miljoen prikken per week gaan zetten bij vooral "jonge, gezonde mensen", zegt een woordvoerder.

Extra opties

Volgens het LNAZ zullen de ziekenhuizen rustige momenten zoeken voor de vacinaties, bijvoorbeeld in de weekends. Er is daarvoor voldoende personeel - zo is de verwachting - ondanks de drukte in de ziekenhuizen met covid-patiënten. "Voornamelijk verpleegkundigen of studenten zullen prikken, onder medische supervisie van een arts. Het is geen ingewikkelde handeling." Volgend weekend zijn er in verschillende ziekenhuizen oefensessies.

De ziekenhuizen nodigen zelf geen mensen uit. Iedereen krijgt dezelfde brief via het RIVM en kan online een afspraak maken. Dan verschijnen de ziekenhuislocaties als extra opties in beeld. Tot nu toe waren de ziekenhuizen vooral betrokken bij het vaccineren van eigen personeel en patiënten.