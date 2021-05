Barty trekt topvorm door en bereikt finale in Madrid, Medvedev uitgeschakeld

Ashleigh Barty heeft de finale van het graveltoernooi van Madrid bereikt. De nummer één van de wereld liet zich niet opnieuw verrassen door de Spaanse nummer 62 van de wereld, Paula Badosa: 6-4,6-3.

Vorige maand in Charleston had Badosa nog opzien gebaard door met dezelfde cijfers te winnen van de Australische. Barty verkeert de laatste weken echter in topvorm en was ditmaal wel bij de les, hoewel ze de zege zeker niet cadeau kreeg.

De 23-jarige Spaanse maakte prachtige punten, maar speelde te wisselvallig om Barty aan het wankelen te krijgen. De twee jaar oudere Australische maakte nauwelijks fouten, serveerde op één game na ijzersterk en was goed voor maar liefst dertig winners. Voor Barty was het alweer haar negende zege op rij.

Medvedev naar huis

In het mannentoernooi zorgde Cristian Garín in de Spaanse hoofdstad voor een kleine verrassing. De Chileense nummer 25 van de wereld was Daniil Medvedev de baas: 6-4,6-7,6-1. De nummer drie van de wereld speelt niet graag op gravel: Medvedev won in zijn loopbaan slechts tien partijen op die ondergrond.