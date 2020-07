Moeizame zege brengt Juventus negende titel op rij

Dankzij een lastige zege op Sampdoria heeft Juventus voor het negende jaar op rij de titel gepakt in Italië. Door de 2-0 winst is de ploeg uit Turijn twee wedstrijden voor het einde van de competitie niet meer in te halen op de ranglijst.

In de laatste vijf wedstrijden voor het treffen met Sampdoria wist Juventus slechts vijf punten te pakken en zag het de naaste belagers mondjesmaat dichterbij komen.