Baudet niet vervolgd voor 'stemmen ronselen'

Het Openbaar Ministerie zal Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet niet vervolgen voor het ronselen van stemmen. Met een oproep om zoveel mogelijk volmachten te "regelen" heeft hij zich volgens het OM niet schuldig gemaakt aan een strafbaar feit.

In een video die op 25 februari op Twitter verscheen, legde Baudet aan zijn leden uit dat de volmachten voor Forum "een enorme kans" waren. Vanwege corona was het maximum aantal volmachten per persoon verhoogd van twee naar drie.

'Enthousiasmeren'

Baudet wilde daarom "kijken of wij alle FvD'ers kunnen oproepen drie volmachten te regelen". Hij rekende voor dat de 50.000 leden zo voor 200.000 stemmen kunnen zorgen, goed voor zeker drie zetels. Hij noemde het daarom een goed idee om mensen te "enthousiasmeren om een volmacht te geven".

"Mensen die misschien niet zo politiek betrokken zijn, willen misschien wel een volmacht geven en dan kun je dus meermaals stemmen", zei Baudet in de video, die door Forum al snel werd verwijderd.

De Kiesraad noemde de oproep van Baudet "op z'n minst onwenselijk" en bij het OM kwamen aangiften binnen van overtreding van de Kieswet. Ronselen van stemmen is namelijk strafbaar. Maar daarvan is in dit geval geen sprake, zegt het OM nu.

Eenmalig

De Kieswet definieert ronselen als het stelselmatig persoonlijk benaderen van mensen om een volmacht af te geven. Dat heeft Baudet volgens het OM niet gedaan: hij heeft zelf geen kiezers benaderd en het was een eenmalige oproep.

"Het initiatief om een volmacht te verlenen ligt ook na zijn toespraak bij de kiezer", concludeert het OM.

De video kan wel worden gezien als een oproep aan de leden om stemmen te gaan ronselen. "Je zou dan kunnen denken aan uitlokking", zegt een woordvoerder van het OM Midden-Nederland in een toelichting. "Daarvoor is een voltooid delict nodig. Maar het is niet gebleken dat leden aan het ronselen zijn geslagen."