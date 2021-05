Zevende deel Zeven Zussen verschijnt: 'Echt niet vergelijkbaar met doktersroman'

Zelfs veel Nederlandse uitgevers wilden er aanvankelijk niet aan, memoreert Sander Knol van Xander Uitgevers bij NOS Met het Oog Op Morgen. Hij ontdekte de serie een paar jaar geleden toen hij er stapels exemplaren van zag liggen in boekhandels in Noorwegen en Italië. "Ik dacht: Lucinda Riley? Wie is dat? En toen ik haar echtgenoot belde, die de rechten doet, zei hij: wat leuk dat u belt. Toen bleek dat hij al een aantal Nederlandse uitgevers had benaderd die het boek allemaal hadden afgewezen."

De Zeven Zussen gaat over zes vrouwen die zijn opgegroeid bij een steenrijke adoptievader aan het Meer van Genève. Als die adoptievader overlijdt, krijgen ze allemaal een brief met een aanwijzing over hun afkomst, die ze vervolgens gaan volgen. Daarvoor reizen de vrouwen de hele wereld over, van Brazilië en Kenia tot Noorwegen, en komen ze in aanraking met het verleden. Het nieuwste deel gaat over de mysterieuze zevende zus. De boeken zijn losjes geïnspireerd op de mythologie rond de sterrengroep de Pleiaden (het Zevengesternte).

Volgens Knol gaan de boeken over zeven sterke vrouwen die het zelf moeten rooien, die op zoek gaan naar waar ze vandaan komen en waarom ze op deze aarde zijn. "Vragen die we eigenlijk allemaal wel kennen. Het familieverband dat Riley creëert speelt een hele belangrijke rol." In de boeken speelt een deel zich in het heden af en een deel in het verleden. "En in dat verleden zit een belangrijke cultuurhistorische lijn verweven, dus je leert er ook nog wat van."

Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 30 miljoen boeken van de serie verkocht en ook in Nederland zijn de boeken niet aan te slepen. Het geheim achter de succesformule? "Haar vaardigheid bij te schrijven", zegt Knol. "De kunst om iemand echt het verhaal in te trekken. Ze schrijft heel goed en heel toegankelijk voor heel veel mensen. En naarmate je er langer mee bezig bent en er wat dieper naar kijkt, kom je ook andere lagen tegen."

Dat was goed nieuws voor Xander Uitgevers. Al kostte het in het begin soms moeite om de boeken bij boekhandels in de schappen te krijgen. "Nou meneer Knol, die zeven Zussen van u, we gaan het nog wel zien, zeiden ze. Maar dat zijn wel dezelfde boekverkopers die deze week tot drie, vier keer toe belden om hun bestelling te verhogen."

Journalist Franka Hummels, die auteur Riley heeft geïnterviewd, benadrukt dat De Zeven Zussen misschien geen hoogtepunt in de literaire geschiedenis is, maar echt wel uitstijgt boven het niveau van de gemiddelde doktersroman. "Het gaat bijvoorbeeld ook over de rol van vrouwen in de kunstgeschiedenis. Je kunt er wel laatdunkend over doen en zeggen dat het geen literatuur is, maar ondertussen is zij degene die zo ontzettend veel lezers bereikt. En degenen die dat zeggen zijn dat niet."

Riley zegt geen recensies en online commentaren meer te willen lezen. "Ze zegt dat ze denkt dat het te maken heeft met afgunst en dat ze ze probeert zich er niks van aan te trekken. Maar ondertussen zegt ze ook dat ze het wel jammer vindt dat mensen niet zien dat ze veel onderzoek doet en er veel tijd instopt."

Nachtkastje

De marketing van de boeken is vooral op vrouwelijke lezers gericht, zegt Hummels. "Ze worden vooral gelezen door vrouwen en als je naar de covers kijkt snap je ook wel waarom. Veel roze en paars, mooie romantische beelden. Vrouwen zijn grote boekenkopers dus het is niet zo gek vanuit commercieel perspectief misschien."

Maar Knol vult aan dat ook steeds meer mannen de serie ontdekken. "Dat zal vaak gaan via het nachtkastje van de echtgenote of vriendin, waar de man dat ook een keer oppakt. Met name over het geschiedenis-stuk krijgen we veel goede reacties, ook van mannen."

Job Jan Altena van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek is intussen blij met iedere nieuwe roman die mensen aan het lezen zet. "Lucinda Riley is een grote leesbevorderaar. Mensen staan hier echt voor in de rij, ze hebben hier echt op zitten wachten. De serie bereikt ook mensen die eerder niet veel lazen, en dat is prachtig, want die gaan daardoor hopelijk weer andere boeken lezen."

Dat Riley inmiddels heeft aangekondigd dat de serie niet ophoudt bij boek zeven is dan ook een goed nieuws, vindt Altena. Want hoe meer lezers, hoe beter. "Ik zou willen dat er een Lucinda Riley was die dit succes bij jongeren, en met name jongens, voor elkaar krijgt."