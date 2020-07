Stoïcijnse Van den Bergh boekt op World Matchplay eerste grote dartszege

Het eerste grote darttoernooi sinds het uitbreken van de coronapandemie is een prooi geworden voor Dimitri van den Bergh. In de finale van de World Matchplay was de Belg met 18-10 te sterk voor de Schot Gary Anderson.

Het toernooi in Milton Keynes is een van de grootste op de PDC-kalender en werd in 2018 door Anderson gewonnen. Michael van Gerwen, die in deze editie al vroeg uit het toernooi vloog, wist in 2015 en 2016 de titel te pakken.

Van den Bergh stoïcijns

Hoewel het zijn eerste finale op een groot tv-toernooi was, bleven de zenuwen uit bij de ongeplaatste Van den Bergh, die op weg naar de eindstrijd drie geplaatste spelers versloeg.

Het duel ging lange tijd gelijk op, maar in de twaalfde leg kantelde de partij. Van den Bergh, die even daarvoor gebroken was, brak terug met een 170-finish en plaatste een paar legs later zelf een break.

Het bracht hem op een 9-7 voorsprong en dankzij nog een break van de Belg gingen de twee met een 12-8 tussenstand de pauze in.

Belg dendert door

Van den Bergh bleef daarna zijn hoge niveau vasthouden en gaf Anderson geen kans meer om dichterbij te komen. De Schot wist uiteindelijk nog maar twee legs te pakken.

Dankzij zijn eerste grote toernooizege mag de Belg 150.000 pond (165.000 euro) bijschrijven op zijn rekening en stijgt hij naar de 12de plaats op de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit. Anderson verdiende 70.000 pond (77.000 euro).