RIVM meldt 6861 nieuwe besmettingen, Europese landen in dalende trend

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 6861 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 427 minder dan gisteren.

Op woensdag en donderdag is het aantal positieve tests normaal gesproken meestal juist hoger dan in de rest van de week. Dat komt omdat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een 'inhaaleffect' ontstaat.

Het is een extra indicatie dat de besmettingen nog altijd op de terugweg zijn, zij het in een lager tempo dan eerst. Gemiddeld liep het aantal positieve coronatests de afgelopen zeven dagen met 5 procent terug ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. In de grafiek verloopt de lijn grilliger vanwege een storing rond het weekend.