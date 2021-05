Voor het eerst is de Eurovision Village digitaal: 'De hele wereld kan meegenieten'

Er had een heus Eurovision Village moeten verrijzen op de Binnenrotte in het centrum Rotterdam, maar door corona kan dit niet doorgaan. En daarom is er een digitale versie gemaakt, die vandaag werd gepresenteerd.

"Het Eurovision Village is niet weg te denken bij het Songfestival en we hadden grootse plannen. Ik heb ook wel een traantje gelaten toen we dit voor de tweede keer moesten afzeggen door corona", zegt Renske Satijn, directeur van Rotterdam Festivals, een van de vier Host City Rotterdam-partners. "Maar Rotterdam zou Rotterdam niet zijn als we niet zouden kijken wat er wel kan. Als de wereld niet naar Rotterdam kan komen, brengen we Rotterdam naar de wereld."

'Echt festivalgevoel'

Op 15 mei gaat de digitale editie open. Vanaf dat moment zullen er constant 50 verschillende dingen, zoals optredens en rondleidingen, te zien zijn. "We proberen bezoekers ook online zoveel mogelijk het echte festivalgevoel te geven. De meeste inhoud kun je zo vaak kijken als je zelf wilt, speciale optredens zijn live", zegt Satijn. Onder andere Afrojack en Johnny Logan treden er op.

En er komt een dagelijkse talkshow tussen 20.00 uur en 21.00 uur, gepresenteerd door Paul de Leeuw. "Elke avond maak ik een show met allerlei artiesten en andere gasten", zegt De Leeuw. "Ik vind het heel leuk om als host Rotterdam op de kaart te zetten en te laten zien wat de stad zo bijzonder maakt."