Rotterdam overhandigt bidbook voor Tourstart: 'Drie etappes in Nederland'

Het Tour de France-peloton drie volle dagen door Nederland laten koersen. Dat is het plan van Rotterdam, dat donderdag zijn bidbook voor de Grand Départ van 2024 of 2025 officieel overhandigde aan Tourdirecteur Christian Prudhomme.

In het bidbook worden drie wedstrijddagen voorgesteld: een proloog door het hart van Rotterdam, een rit van Rotterdam naar Den Haag en een etappe van Rotterdam naar Valkenburg.

Dat zou een unicum zijn. Nooit eerder werden er drie volledige etappes van de Franse grote ronde op Nederlands grondgebied verreden.

Het motto van de Rotterdamse Tourstart is 'my dream, my goal, my Tour'. "De Tour is een prachtige metafoor voor het leven", legt sportwethouder Sven de Langen uit. "Op weg naar de gele trui komen de renners pieken, dalen en valpartijen tegen. Met de Tour willen we niet alleen de dromen van de profrenners, maar juist ook deze van Rotterdammers helpen realiseren."

Ook Den Haag betrokken

In de ambitie om de Tour weer naar Nederland te halen, trekt Rotterdam op met de gemeente Den Haag en de provincie Limburg. Burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, maakte al eens een Grand Départ mee toen hij in 2015 nog burgemeester van Utrecht was. "Ik heb zelf mogen beleven wat een geweldig feest dat voor de stad is en de grote waarde die het evenement kan opleveren voor je stad."