Arsenal mist het clubgevoel en ook sportief gaat het van kwaad tot erger

Dennis Bergkamp en Thierry Henry - ANP

Thierry Henry herkent zijn eigen club niet meer. De topscorer aller tijden van Arsenal ziet de plek die hij jarenlang betoverde met magische dribbels en wonderlijke goals verworden tot een kil bedrijf. Als het Arsenal donderdagavond niet lukt een 2-1 nederlaag tegen Villarreal te repareren, in de halve finales van de Europa League, is het laatste beetje glans er ook echt wel vanaf. Arsenal heeft sportief weinig meer in te brengen in de Engelse top. De club speelde dit seizoen zelfs bijna degradatievoetbal, maar een opleving in de competitie in de wintermaanden en een lange Europese campagne houden de gemoederen nog enigszins rustig. Charmeoffensief Maar wat als Arsenal voor het eerst in 25 jaar ontbreekt op een Europees podium, nadat ook een brutale poging zich in te kopen in de Super League is mislukt? "Ik wil het Arsenal-DNA opnieuw in de club injecteren", belooft Henry, die samen met Dennis Bergkamp en Patrick Vieira aan een charmeoffensief begonnen is. Spelers uit de gouden jaren, na een kampioenschap zonder nederlaag in 2004 omgedoopt tot 'The Invincibles'.

Robin van Persie viert een treffer met Tomás Rosicky - ANP

Dat klinkt de achterban als muziek in de oren, probleem is alleen dat de huidige aandeelhouders van geen wijken willen weten. Miljardair Stan Kroenke liet meerdere keren doorschemeren onder geen beding afstand te doen van zijn meerderheidsbelang in de club, ook al wordt het bod van Henry, Bergkamp en Vieira kracht bijgezet door de miljarden die zakenman Daniel Ek achter de hand heeft. De Zweed vergaarde een vermogen als oprichter van de muziekdienst Spotify en heeft zijn interesse in de voetbalclub openlijk kenbaar gemaakt. Voornemens "Hij kan een goed bod doen. Nu moeten ze binnen de club Arsenal natuurlijk ook luisteren", zei Henry, die de supporters geruststelt over diens voornemens. "Daniel is een echte Arsenal-fan. Hij heeft dat zeker niet alleen voor de publiciteit gezegd."

Manager Arsène Wenger met zijn aanwinsten Emmanuel Petit en Marc Overmars - ANP

Na het 22-jarige bewind van Arsène Wenger, de langst zittende manager ooit in de Premier League, nam Mikel Arteta het vorig jaar over van de vroegtijdig vertrokken Unai Emery. Onder Arteta werd het aanvankelijk iets beter. Gepokt en gemazeld als assistent van zijn leermeester Pep Guardiola was winst van de FA Cup vorig seizoen een tastbaar succes, maar een aanval op de topzes in de competitie mislukte deze jaargang hopeloos. Impuls door Ødegaard Topspits Pierre-Emerick Aubameyang, die volgende maand ook alweer 32 wordt, wordt veel te weinig in stelling gebracht. Met Alexandre Lacazette, Nicolas Pépé en het grote talent Bukayo Saka loopt er nog best wat kapitaal in de voorhoede. De huur van Martin Ødegaard, ex-Heerenveen en -Vitesse, zorgt weer voor wat meer balans in de ploeg. Arteta werd ondanks de teleurstellende resultaten in elk geval wel de tijd gegund er nog het beste van te maken met de Londenaren.

Trainer Mikel Arteta en invaller Martin Odegaard - AFP

"Of de wedstrijd tegen Villarreal de belangrijkste van mijn loopbaan wordt? Het is in elk geval een grote wedstrijd. Niet alleen voor mij, maar voor de hele club", blikte Arteta vooruit op de laatste reële kans om nog Europees voetbal veilig te stellen. Wint Arsenal het toernooi, dan keert het terug in de Champions League. Een 1-0 volstaat om de finale te halen. Een uitslag uit de tijd van het 'Boring Arsenal' van begin jaren negentig, maar toen nog wel in het romantische decor van het in een woonwijk gelegen Highbury. De grappen zijn snel gemaakt; dat het Emirates Stadium door de coronapandemie leeg moet blijven, maakt volgens critici onder de huidige omstandigheden niet eens een verschil.

Verdediger David Luiz schreeuwt het uit - AFP

Supporters en clubmensen laten zich voornamelijk gelden met protesten tegen Kroenke en diens plannen voor de Super League, waarvan hij beoogd vicevoorzitter is. Gnabry en Coman Het technisch beleid wordt eveneens fel bekritiseerd. Zo liep Serge Gnabry na mondeling akkoord over een contractverlenging uiteindelijk voor een prikkie de deur uit en lieten de Londenaren de mogelijkheid onbenut om Kingsley Coman tegen een opleidingsvergoeding in te lijven. Bayern München won vorig jaar met het tweetal in de basis de Champions League, dankzij de winnende goal van Coman. Arsenal doet al jaren niet meer mee aan dat toernooi. "Het niveau in de Champions League is nog nooit zo hoog geweest. We zijn niet de enige club die moeite heeft om aan te haken", weet Arteta, die eerder dit seizoen opriep ook Kroenke te blijven steunen. De stem van de achterban wordt echter steeds luider. De supporters willen hun club terug. En snel.