Kamer wil geen eigen bijdrage van 7,50 euro voor toegangstest

De Tweede Kamer wil de eigen bijdrage van 7,50 euro voor toegangstesten schrappen. Dat blijkt in het debat over het wetsvoorstel van het kabinet over de inzet van testbewijzen dat op dit moment bezig is.

Het kabinet wil dat de samenleving de komende maanden wordt geopend met behulp van testbewijzen. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld weer naar musea, bioscopen, restaurants of festivals met een negatieve test in de hand.

De eerste maanden neemt de overheid de kosten op zich, maar na 1 juli moeten mensen bij grote evenementen zoals festivals een eigen bijdrage betalen van 7,50 euro, is het idee.

Tegen die bijdrage is breed verzet in de Kamer. "Dan krijg je onderscheid tussen mensen voor wie dat bedrag een probleem is en mensen die dat wel kunnen betalen", zei bijvoorbeeld D66-Kamerlid Paternotte.

Biertje en boterham

De PvdA wil ook de eigen bijdrage schrappen en maakt zich zorgen over de "reikwijdte van de wet". Kamerlid Kuiken vraagt zich af of de wet überhaupt wel moet gelden voor kleinere locaties en locaties waar anderhalve meter waarborgen relatief makkelijk is.

"Ik wil voorkomen dat we voor elk biertje, elke boterham en museumbezoek een hele organisatie optuigen", zei Kuiken. Volgens haar weegt dat er niet tegenop als deze plekken over een week of zes a acht toch opengaan.