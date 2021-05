Europese Commissie wil vijf miljoen euro uittrekken voor ontslagen KLM-personeel

De Europese Commissie wil vijf miljoen euro uittrekken voor KLM-personeel dat als gevolg van de coronacrisis is ontslagen. Het geld is bedoeld om 1200 ontslagen werknemers om te scholen of te helpen een eigen zaak te beginnen, meldt de commissie. De Finse luchtvaartmaatschappij Finnair kan waarschijnlijk op een steunpakket rekenen van zo'n 1,8 miljoen euro. De EU-landen en het Europees Parlement moeten nog wel met het plan instemmen.

KLM maakte vorig jaar al bekend dat het moest reorganiseren en dat er zo'n 1500 mensen uit moesten. Dat aantal kwam bovenop de KLM-medewerkers die gebruik maakten van de vrijwillige vertrekregeling, de uitzendkrachten, mensen met een aflopend contract die al moesten vertrekken en medewerkers die met pensioen gingen. In totaal verdwijnen er bij KLM ongeveer 6000 banen.

"Zoals bekend, moet KLM als gevolg van de coronacrisis een groot aantal medewerkers laten vertrekken", schrijft KLM in een reactie. "Een deel hiervan komt in aanmerking voor deze subsidie." Het gaat volgens de luchtvaartmaatschappij om mensen die hebben aangegeven gebruik te willen maken van een Werk naar Werk-traject.

Zwaar verlies

Eerder vandaag werd bekend dat KLM en zijn Franse partner Air France in het eerste kwartaal van dit jaar een zwaar verlies hebben geleden van 1,5 miljard euro. Het aantal passagiers nam in de maanden januari, februari en maart vergeleken met een jaar eerder met driekwart af. De omzet is meer dan gehalveerd.

KLM denkt dat er deze zomer weer meer gevlogen gaat worden, als een steeds groter deel van de bevolking is ingeënt tegen corona. In 2024 is de capaciteit van de luchtvaartmaatschappij weer op het niveau van voor de coronacrisis, was eerder al de voorspelling van het bedrijf.