'Inhaalgedrag': duidelijke piek in winkelbezoek, minder ommetjes

Nederland heeft de afgelopen dagen massaal de kans gegrepen om te winkelen. Klanten stromen toe nu de strengste coronaregels zijn versoepeld, blijkt uit data van het Nederlands Verplaatsingspanel. De piek van de afgelopen week was ongeëvenaard in de coronaperiode.

"Het is inhaalgedrag", zegt Peter van der Mede, die voor onderzoeksbureau DAT.Mobility de gegevens analyseert. "Mensen wilden weer écht even winkelen. Het effect is onmiddellijk terug te zien in de cijfers."

Uit de data blijkt ook dat het andere corona-uitje bij uitstek, een blokje omlopen, de afgelopen week juist even minder populair werd. De dip verloopt omgekeerd evenredig aan de piek in winkelen.

Het aflopen van de avondklok is ook terug te zien in de cijfers, maar het effect daarvan is minder groot. "De groep mensen die met de avondklok te maken had was relatief klein ten opzichte van de gehele bevolking. Wat bij hen opviel was dat ze eerder naar buiten gingen: al om 03.00 uur in plaats van 04.00 of 05.00 uur. De avondklok was dus ook een ochtendklok."