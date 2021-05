Van Haga neemt afstand van 5 mei-poster van Forum voor Democratie

Forum voor Democratie-Kamerlid Van Haga neemt afstand van de poster van zijn partij waarin een verband wordt gelegd tussen de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid van het kabinet.

In een debat over testbewijzen antwoordde de nummer 2 van FvD op vragen van andere Kamerleden dat de onderwerpen niet met elkaar te vergelijken zijn. "Het voelt ongemakkelijk en wat mij betreft is het onnodig. Het is pijnlijk voor heel veel mensen en vertroebelt de discussie."

Forum verspreidde een paar dagen geleden op sociale media de poster met de zin: "Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid." Daarachter staan de jaartallen 1945 en 2020 met een overlijdenskruisje voor 2020.

Kritiek

Na publicatie kwam forse kritiek, onder meer van andere partijen, het Centrum Informatie en Documentatie Israël en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Forum-leider Thierry Baudet noemde de negatieve reacties hypocriet.

"Al decennia politiseren onze tegenstanders de oorlog om massale immigratie, Europese machtsfantasieën en moderne kunst te pushen", twitterde hij. "Nu zeggen wij: zullen we op 5 mei ook even stilstaan bij de vrijheden die we in 2020/2021 zijn kwijtgeraakt? Dat zou niet mogen? Wat een hypocrisie."

Op de vraag hoe Van Haga tegen dit meningsverschil binnen zijn partij aankijkt, wilde hij in het debat niet ingaan.

De veelbesproken poster: