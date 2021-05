Franse vissers voeren actie bij Jersey om nasleep brexit, marineschepen ter plaatse

Vrijdag kondigden de autoriteiten van het Britse eiland strengere regels af voor Franse boten die rond Jersey willen vissen. Volgens Jersey is dat conform de afspraken in het brexit-akkoord, maar Frankrijk spreekt dat tegen.

Enkele tientallen Franse vissersboten houden een protestactie in de haven van het Britse eiland Jersey, ruim 20 kilometer van de kust van Normandië. Ze zijn boos over visserijregels die sinds vorige week gelden in de wateren rond Jersey. De kwestie heeft geleid tot diplomatieke spanning tussen de Britse en Franse regering. Zowel de Britten als de Fransen hebben marineschepen naar het gebied gestuurd.

De Franse minister Girardin voor Zeezaken heeft gedreigd om als vergelding de elektriciteitstoevoer naar het eiland stil te leggen. Daarop kondigde de Britse regering gisteren aan om "als voorzorgsmaatregel" tegen dit "onaanvaardbare dreigement" patrouilleschepen te sturen. Het Verenigd Koninkrijk is verantwoordelijk voor de defensie van het eiland, dat Brits Kroonbezit is.

Vanochtend kwamen tientallen Franse vissers in de haven van Jersey aan om te protesteren tegen de nieuwe regels. De BBC spreekt van een blokkade, maar volgens een woordvoerder van de vissers is daarvan geen sprake. Later vandaag gaan ze in gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken van het eiland.

De vissers kwamen in alle vroegte aan: