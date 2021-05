Tokio verlengt drie maanden voor Spelen de noodtoestand

Het olympisch test evenement op de marathon - AFP

Minder dan drie maanden voor het ontsteken van het olympisch vuur in Tokio is de noodtoestand in de Japanse hoofdstad met twee weken verlengd, zo heeft gouverneur Yuriko Koike bekend gemaakt. Aanvankelijk zouden de verregaande restricties in de metropool, die kampt met een derde golf aan covid-uitbraken, tot 11 mei duren. Als gevolg van de zogeheten Golden Week, een reeks vakantiedagen in het begin van de maand mei, zijn er donderdag in 24 uur tijd 591 nieuwe gevallen van corona gemeld. Experts verwachten dat de werkelijke cijfers hoger uitpakken, omdat veel testlocaties gesloten waren. Onder het medisch personeel in Japan heerst steeds meer onvrede over het organiseren van de Olympische Spelen. De voorzitter van de vakbond voor medisch personeel, Susumu Morita, stak zijn ongenoegen recent niet onder stoelen of banken. "Ik ben woedend dat de Japanse regering blijft aandringen om de Olympische Spelen plaats te laten vinden, ondanks alle risico's die patiënten en medisch personeel lopen."

Tokio - ANP

Morita kreeg bijval van de bekende Japanse viroloog Kentaro Iwata, verbonden aan het universitair hospitaal van Kobe. "Het merendeel van het medisch personeel in ons land vindt alleen al de gedachte dat we hier straks Olympische Spelen organiseren belachelijk." "We zitten midden in een gevecht op leven en dood", vervolgde Iwata. "Wie kan in zo'n situatie genieten van de Olympische Spelen?" Kosteloos Het organisatiecomité van Tokio 2020 doet ondertussen een beroep op datzelfde medische personeel om zich tijdens de Spelen kosteloos in te zetten om de gezondheid van 11.000 atleten uit 206 landen en een veelvoud daarvan aan officials, begeleiders en mediavertegenwoordigers te waarborgen. Zo is het TOGOC naarstig op zoek naar 200 sportgeneeskundige artsen die gratis willen werken in de stadions. Daarnaast zitten de organisatoren verlegen om 300 dokters en 400 verpleegkundigen. Die zijn nodig zijn om tijdens de Spelen iedere sporter dagelijks een verplichte coronatest te laten ondergaan. Daarnaast zijn de Japanners volgens een contract met het Internationaal Olympisch Comité verplicht ziekenhuisbedden te reserveren voor iedereen die in het bezit is van een accreditatie.

