Commandant Verzetsleger Uganda krijgt geen levenslang, maar 25 jaar cel

Dominic Ongwen - ANP

Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft Dominic Ongwen veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf op basis van 61 aanklachten. Ongwen was commandant van het Verzetsleger van de Heer (LRA), de Ugandese terreurgroep van Joseph Kony. Ongwen werd in februari door het Internationaal Strafhof schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Het hof heeft bij de strafmaat rekening gehouden met de verzachtende omstandigheid dat Ongwen zelf ook kindslaaf was. Daarom kreeg hij geen levenslange gevangenisstraf opgelegd. Een eerder door Ongwen afgelegde verklaring over zijn jeugd, waarin hij vertelde dat hij op zijn negende werd ontvoerd door het Verzetsleger en tot kindslaaf gemaakt, heeft veel indruk gemaakt op het strafhof. De Ugandees werd in 1998 op weg naar school ontvoerd door de LRA en werd gedwongen om als kindsoldaat te strijden tegen het regeringsleger van Uganda. Ongwen werd met de jaren steeds belangrijker binnen het Verzetsleger en werd uiteindelijk de rechterhand van Kony.

Het Verzetsleger van de Heer Het Verzetsleger van de Heer is een christelijke terreurbeweging uit Noord-Uganda, die in 1987 werd opgericht door Joseph Kony. Het oorspronkelijke doel was om de zittende regering onder leiding van Yoweri Museveni, die nog steeds aan de macht is in Uganda, te verdrijven. Kony riep zichzelf uit tot profeet en wilde een staat creëren op basis van zijn interpretatie van de tien geboden uit de Bijbel. De rebellengroep verspreidde zich na de eeuwwisseling ook naar Congo, Zuid-Sudan en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Bij de strijd van het Verzetsleger kwamen tienduizenden mensen om het leven. De rebellengroep wordt verdacht van het toebrengen van ernstige verminkingen, zoals het afhakken van ledematen, en het ontvoeren van duizenden kinderen die daarna werden ingezet als kindsoldaat of seksslaaf. In 2003 klopte de Ugandese regering aan bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat stelde een onderzoek in naar de terreurgroep. Een jaar later werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen vijf leiders. Van hen bleken alleen Ongwen en Kony nog in leven. Kony is, ondanks vele zoektochten, nooit gevonden. Ongwen meldde zich uiteindelijk zelf bij de autoriteiten in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Bij zijn arrestatie zou hij hebben gezegd dat hij niet in de jungle wilde sterven en gehoor wilde geven aan de oproep van het ICC. Sinds 2015 zit Ongwen in de gevangenis in Scheveningen.