Gewichthefster Hubbard eerste transgender op Spelen

Onder de nieuwe regels is Hubbard zeker van deelname in Tokio, als beste atleet uit Oceanië in de klasse boven de 87 kilogram buiten de top-8 van de kwalificatieranglijst. Feagaiga Stowers uit Samoa is de nummer één van Oceanië.

Hubbard werd in 2017 tweede op het WK en in 2019 zesde. Op de Oceanische en Commonwealth-kampioenschappen van 2017 en 2019 werd ze kampioen. Haar resultaten leidden ook tot kritiek, met name van concurrerende kampen die klaagden dat het niet eerlijk was dat Hubbard bij de vrouwen meedeed.

Kans op medaille in Tokio

In 2016 paste het IOC de regelgeving voor het deelnemen van transgenders aan de Olympische Spelen aan. Transmannen die als meisje zijn geboren, mogen vanaf dat moment zonder beperking meedoen en transvrouwen die als jongen zijn geboren moeten gedurende twaalf maanden voor deelname aan de Spelen een testosterongehalte hebben van onder 10 nanomol per liter.

Met de versoepeling van de regels ging ook voor Hubbard de olympische droom leven en die droom wordt, als ze fit is, in Tokio werkelijkheid. De Nieuw-Zeelandse voltooit daarmee een knappe comeback. Drie jaar geleden leek haar loopbaan voorbij toen ze bij de Commonwealth Games in Gold Coast, Australië, een ernstige elleboogblessure opliep.

In Tokio heeft de 43-jarige Hubbard medaillekansen. Met een beste score van 285 kilogram in de kwalificatie behoort ze tot de top van het veld in de superzwaargewichtsklasse.