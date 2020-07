Oud-turnster beschuldigt bondstrainer Wevers: ‘Heeft me geschopt en geslagen’

Het turnschandaal breidt zich verder uit. In Studio Sport vertelt oud-turnster Joy Goedkoop dat bondstrainer Vincent Wevers haar heeft mishandeld. De mishandelingen vonden plaats toen ze als jong meisje onder Wevers trainde in Oldenzaal.

Bondstrainer Wevers is de trainer en de vader van de turntweeling Sanne en Lieke Wevers. Sanne Wevers werd in 2016 olympisch kampioen op de balk en werd daarmee als eerste Nederlandse turnster individueel olympisch kampioen. Vincent Wevers werd dat jaar bij het NOS | NOC*NSF Sportgala verkozen tot Coach van het Jaar.

"In Heerenveen was het fysieke (geweld, red.) voorbij, maar ook daar was het onmenselijk", zegt Goedkoop. "Er was geen ruimte voor vermoeidheid, blessures en andere gevoelens."

Goedkoop trainde van haar zevende tot haar twaalfde in Oldenzaal onder Wevers. Daarna stapte ze over naar Heerenveen om te trainen onder coach Gerben Wiersma.

De woorden van Goedkoop volgen op de bekentenis van turncoach Gerrit Beltman in een interview in het Noordhollands Dagblad. Beltman, in het verleden coach van onder anderen topturnster Renske Endel, bekende daarin dat hij jonge turnsters tijdens trainingen heeft mishandeld en vernederd. Hij vertelde ook dat hij niet de enige coach was die zich zo gedroeg.

Een van de turnsters die anoniem sprak in het artikel was Joy Goedkoop. Nu is ook zij uit de anonimiteit getreden.