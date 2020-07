Israëlische premier onder druk door corona en corruptie

Met een zwarte vlag in zijn hand staat demonstrant Ben Yehuda zaterdagavond voor de ambtswoning van Benjamin Netanyahu. Hij en duizenden anderen eisen daar het aftreden van de Israëlische premier. "Hij kan niet aanblijven", zegt de betoger. "Niet terwijl hij voor de rechter staat en het land in zo'n grote crisis stort."

Burgers door het hele land organiseerden ook gisteren weer tientallen demonstraties tegen Netanyahu. Zij vinden dat de premier moet opstappen omdat hij wordt verdacht van corruptie. In januari beginnen de verhoren in de zaak, kondigde de rechtbank afgelopen zondag aan.

Dagelijks 2000 coronabesmettingen

Maar de protesten zijn vooral zo groot vanwege het almaar toenemend aantal coronabesmettingen in Israël. Dagelijks komen er rond de 2000 bevestigde besmettingen bij. Daarmee staat Israël volgens de New York Times in de top tien van landen met de meeste nieuwe infecties per hoofd van de bevolking.

Nu de regering het antwoord daarop nog niet gevonden heeft, groeit de kritiek op Netanyahu, zelfs binnen zijn eigen partij.

Eerdere strenge lockdown

Het is een wereld van verschil met dit voorjaar. Toen wist Israël met een strenge lockdown het aantal nieuwe besmettingen terug te brengen tot bijna nul. Het dodental bleef beperkt tot enkele honderden. In mei leek het virus grotendeels onder controle.

Ook Netanyahu had zijn zaakjes goed op orde. Na drie moeizame verkiezingen binnen een jaar kwam er eindelijk een nieuwe regering. Als leider van de rechtse Likud-partij slaagde Netanyahu erin een coalitie te smeden met zijn voormalige rivaal Benny Gantz.

Maar sinds het aantreden van de regering raakte Israël de greep op het virus juist kwijt. Op vergaande versoepelingen volgde een tweede golf, die nu al fors hoger is dan de eerste. Volgens deskundigen komt dat behalve door het openen van scholen, gebedshuizen en horeca ook door het uitblijven van een systeem om uitbraken lokaal op te sporen en in te dammen.

Werkloosheid loopt op

Intussen verkeert ook de economie in zwaar weer. De werkloosheid is door de maatregelen opgelopen van 4 tot ruim 20 procent. Bedrijven sloten hun deuren en veel burgers raakten hun inkomen kwijt.

In lijn met het aantal nieuwe coronapatiënten en werklozen groeit ook de kritiek op premier Netanyahu. Die is volgens critici meer bezig met andere dingen - zijn corruptieproces, een gunstige belastingdeal voor zichzelf, de geplande annexatie van Palestijns gebied - dan met de situatie in het land.

Zelfs binnen zijn eigen Likud-partij zijn de rijen niet langer gesloten. Partijgenoot Yifat Shasha-Biton rebelleerde als voorzitter van de coronacommissie in het parlement openlijk tegen de lijn van de premier en de regering. Ze weigerde in te stemmen met in haar ogen overhaast ingevoerde maatregelen om onder meer stranden en restaurants weer te sluiten.

Ook veel Israëliërs konden geen touw meer vastknopen aan de beslissingen van de regering, die binnen een dag besloot de restaurants min of meer per direct te sluiten, om die beslissing na hevige kritiek vervolgens weer snel terug te draaien.

'Een puinhoop'

"In het Hebreeuws noemen we dit een balagan, een puinhoop", zegt Meir Micha van de bekende humustent Pinati in het centrum van Jeruzalem. In dit bastion van de arbeidersklasse is Netanyahu van oudsher populair. "We noemden hem altijd koning Bibi, vanwege zijn magic touch", zegt de ondernemer. "Maar corona is een groot probleem voor hem. Ik hoop dat hij zijn touch niet kwijt is, maar het lijkt er wel op."

In een poging om aan de kritiek tegemoet te komen, ging de regering vandaag akkoord met een steunpakket ter waarde van 1,6 miljard euro. Daarmee zouden vrijwel alle burgers binnenkort eenmalig een bedrag van honderden euro's op hun rekening gestort moeten krijgen. En eerder deze week stelde Netanyahu een 'coronatsaar' aan, die de strijd tegen het virus moet gaan coördineren.

De demonstranten lijken geen genoegen te nemen met die maatregelen. Ook voor de komende dagen zijn er nieuwe protesten aangekondigd.