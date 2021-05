Zeno Kieft, rugbyprof die zich opwerkte tot Europese top, kondigt pensioen aan

Zeno Kieft zet na dit seizoen een punt achter zijn rugbycarrière. Na ruim tien seizoenen bij de Franse topclub La Rochelle zit er voor de 29-jarige Kieft geen contractverlenging meer in. Vanwege zijn lange geschiedenis bij de club die hem gevormd heeft, ziet hij het niet zitten om zijn loopbaan elders voort te zetten. Daarnaast kijkt de Hagenaar uit naar een avontuur waarbij hij geen rugbyer is.

Rugbyer Zeno Kieft aan de bal namens zijn club La Rochelais - AFP

Kieft was, na de inmiddels gestopte Tim Visser, de tweede Nederlandse rugbyer met een fulltime profcontract. Op 18-jarige leeftijd ruilde hij de Haagsche Rugby Club (HRC) in voor een avontuur in het rugbygekke Frankrijk. Bij La Rochelle, destijds een debutant op het hoogste niveau in het Franse rugby, begon hij in de opleidingsselectie. Bijgenaamd 'vache Hollandais', oftewel: 'Nederlandse koe', transformeerde Kieft van de motor van de voorwaartsen tot een agressieve ballenjager en gevreesde flankspeler. La Rochelle degradeerde in het eerste seizoen met Kieft, die pas daarna een vaste waarde werd. In 2014 keerde het team terug naar het hoogste Franse niveau en groeide uit tot een topploeg die elk seizoen meedoet om de landstitel en Europese prijzen. Bekroonde try Kieft speelde meer dan honderd wedstrijden voor de geel-zwarten en was in het seizoen 2016/2017 verantwoordelijk voor de mooiste try van het seizoen in de Franse competitie. Bekijk de bekroonde try van Kieft in de video hieronder.

Kieft is "apetrots" op wat hij en de club in de afgelopen jaren hebben bereikt. "La Rochelle zit diep in mijn hart. Ik heb meegemaakt hoe de club van een roestige boot een mooi zeilschip is geworden", verwijst Kieft naar het clublogo. Toch moet het mooiste nog komen, vindt de talisman van La Rochelle. Dit seizoen staat de ploeg in de finale van de Champions Cup (de Champions League van het rugby). Ook is het team nog volop in de race voor de landstitel. Kieft krijgt zo de kans om zijn loopbaan met een hoogtepunt af te sluiten. Interesse Bayonne De rugbyprof had zijn loopbaan nog voort kunnen zetten bij een andere club, maar daar heeft hij bewust niet voor gekozen. "Er was interesse van Bayonne. Ik heb er heel lang over nagedacht. Ik heb er honderd procent in gestopt, ik heb genoten, er veel moois uitgehaald en een goede loopbaan gehad. Maar het besluit voelt goed, ik sta erachter, ook al is 29 jaar nog jong", aldus Kieft, die de fysiek zware sport relatief gezond hoopt te kunnen verlaten.

Zeno Kieft maakt een try (foto uit 2016) - AFP