Debat over testbewijzen, Tweede Kamer lijkt nog niet overtuigd

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de inzet van testbewijzen. Met behulp van toegangstesten moet het de komende maanden mogelijk worden om de samenleving sneller te openen dan zonder testen het geval zou zijn. Dat is de redenering achter het wetsvoorstel van het kabinet.

De afgelopen tijd zijn er pilots gehouden, waarbij mensen bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd konden na het tonen van een negatief testbewijs. Dat wil het kabinet doortrekken, zodat mensen bijvoorbeeld weer naar musea, bioscopen of restaurants kunnen met een negatieve test. Het openbaar vervoer en het gemeentehuis vallen er niet onder.

Tweedeling

Van de noodzaak is niet de hele Tweede Kamer overtuigd, nu het nog maar een kwestie van maanden lijkt voordat een groot deel van de bevolking tegen het coronavirus is gevaccineerd. En er zijn bezwaren aan de rechterzijde van de Kamer, omdat er op deze manier een tweedeling kan ontstaan tussen mensen die zich wel en niet willen laten testen.

Een aantal partijen vraagt zich daarbij af of het hele project het geld wel waard is: om testen op grote schaal mogelijk te maken, heeft het kabinet ongeveer 1 miljard euro gereserveerd.

Eigen bijdrage 7,50 euro

Partijen hebben ook nog vragen over de kosten voor burgers. De eerste maanden neemt de overheid de kosten van de tests op zich, maar na 1 juli moeten mensen een eigen bijdrage betalen. Die eigen bijdrage zou 7,50 euro worden en alleen gaan gelden voor grote evenementen als festivals. Onder meer de PvdA en D66 verzetten zich hiertegen.

En dan is er nog de kwestie van het vaccinatiebewijs. D66 wil dat dat ook in de wet komt als alternatief voor een negatief testbewijs. In andere woorden: als je ingeënt bent, zou je geen negatieve test meer hoeven te laten zien.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is het daar nog te vroeg voor. Eerst moet duidelijk worden of en in welke mate een vaccinatie voorkomt dat mensen besmet raken of het virus doorgeven. De Gezondheidsraad komt half mei met een advies hierover.

Het debat vandaag met demissionair ministers De Jonge van Volksgezondheid en Van 't Wout van Economische Zaken begint om 10.30 uur en er is maar liefst twaalf uur voor uitgetrokken. Het is live te volgen op NPO Politiek.