Aké en Danjuma degraderen met Bournemouth, Chelsea en United CL in

De gasten hadden een overwicht, misten voor rust enkele kansen en kwamen na een uur op 0-1 via een penalty van Bruno Fernandes. Na een blunder van doelman Kasper Schmeichel maakte Jesse Lingard diep in blessuretijd de 0-2.

United, dat sinds de hervatting van de competitie niet had verloren, won met 2-0 bij Leicester City, dat de laatste weken juist was weggezakt van de derde naar de vijfde plaats.

Net als kampioen Liverpool en nummer twee Manchester City gaan ook Manchester United en Chelsea de Champions League in. Leicester City en Tottenham Hotspur komen volgend seizoen uit in de Europa League.

Chelsea was Wolverhampton Wanderers met 2-0 de baas. In een wedstrijd met weinig hoogtepunten sloeg Chelsea op slag van rust toe via Mason Mount. De oud-speler van Vitesse mikte een vrije trap fraai binnen. Kort daarna was Olivier Giroud het eindstation van een counter.

Liverpool, dat met 3-1 won van Newcastle United en Virgil van Dijk met een kopbal zag scoren, kreeg eerder deze week de beker als landskampioen.

Norwich City was al zeker van degradatie. Leeds United en West Bromwich Albion promoveren vanuit het Championship. Daar komt nog een derde ploeg bij.

Vardy topscorer

Jamie Vardy werd met 23 goals topscorer van de Premier League. De spits van Leicester is daarmee met zijn 33 jaar en 198 dagen de oudste in de geschiedenis.