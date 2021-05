Utrechtse burgemeester Dijksma heeft corona • Rode Kruis slaat alarm over situatie Azië

Wereldwijd hebben inmiddels meer dan 20 miljoen mensen een of meer doses van het Russische Spoetnik V-vaccin gekregen. Dat heeft het Russische staatsinvesteringsfonds RDIF gezegd, dat verantwoordelijk is voor de financiering en marketing van het vaccin. Ongeveer 8 miljoen Russen zijn volledig gevaccineerd met het middel.

Spoetnik was het eerste geregistreerde covid-vaccin ter wereld en heeft volgens de producten een effectiviteit van 97,6 procent op basis van twee prikken. Het middel is volgens het RDIF nu in 64 landen toegelaten, waaronder in India, Mexico en Turkije. In Nederland is het vaccin niet tot de markt toegelaten: het Europese Geneesmiddelenagentschap heeft het (nog) niet goedgekeurd. Uitsluitsel daarover wordt deze maand of in juni verwacht.

Vandaag werd ook bekend dat Spoetnik Light, eveneens een Russisch vaccin, goedgekeurd is voor gebruik in Rusland. Van het vaccin is, in tegenstelling tot Spoetnik V, maar één dosis nodig. Met één prik wordt een effectiviteit van 79,4 procent beloofd. Daarmee leent het zich potentieel goed voor landen die kampen met een acute corona-uitbraak en snel moeten ingrijpen.

Russische Spoetnik-vaccin lijkt effectief, deskundigen roepen op tot EU-gebruik