RIVM meldt 6861 nieuwe besmettingen • Rode Kruis slaat alarm over situatie Azië

Het Rode Kruis slaat alarm over de coronacrisis in Zuid-Azië. De hulporganisatie spreekt van recordsterftecijfers in India, Nepal, Bangladesh en Pakistan als gevolg van het virus en ook de intensivecareafdelingen in de vier landen liggen volgens het Rode Kruis overvol. Meer internationale steun is snel nodig om "een grotere ramp" in Zuid-Azië te voorkomen, aldus het Rode Kruis.

In India staat de teller inmiddels op meer dan 21 miljoen bevestigde besmettingen. Doordat het virus zo hevig om zich heen grijpt, wordt de situatie in de buurlanden eveneens nijpender. Zo loopt in Nepal het aantal infecties rap op. In het land worden nu ruim vijftig keer zoveel besmettingen als vorige maand geregistreerd en afgelopen weekend bleek 44 procent van de geteste mensen corona te hebben, zegt het Internationale Rode Kruis.

Alle Zuid-Aziatische landen zijn begonnen met vaccineren, maar in Nepal heeft nog maar 1 procent van de totale bevolking twee prikken gekregen. In India is ongeveer 2 procent van de mensen gevaccineerd. Volgens de hulporganisatie hebben de landen dringend behoefte aan meer vaccins, medische apparatuur, beschermende kleding en andere hulpgoederen, inclusief zuurstof.

Vorige maand droeg de Nederlandse regering 1 miljoen euro bij aan het Rode Kruis in India.