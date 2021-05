EU vindt vrijgeven patenten vaccins bespreekbaar • Kinderombudsman: open scholen helemaal

De noodtoestand in Tokio moet verlengd worden, vindt de gouverneur van de prefectuur. Tot nu toe hebben de maatregelen die op 25 april ingingen de vierde coronagolf in Tokio en omgeving nog niet ver genoeg teruggedrongen. Het was de bedoeling de noodtoestand 11 mei op te heffen. Per dag komen er in de laatste week gemiddeld zo'n 5000 nieuwe coronabesmettingen bij in Japan.

Onder de noodtoestand zijn grote winkels en horeca die alcohol serveert gesloten en mag er geen publiek bij sportwedstrijden zijn. Ook in drie andere Japanse regio's geldt de noodtoestand: Osaka, Kyoto en Hyogo. De gouverneur van Osaka is ook voorstander van verlenging van de maatregelen.

Over minder dan drie maanden beginnen de Olympische Spelen in Tokio. De organisatie zegt dat het afgelasten van de Spelen geen optie is. Het vaccinatieprogramma in Japan loopt achter op een hoop andere landen. Pas 2 procent van de bevolking heeft minstens een eerste prik gehad.