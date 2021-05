Wegman bij EK kano op zoek naar bevestiging dat olympische medaille reëel is

In Ivrea worden van donderdag tot en met zondag namelijk de EK kanovaren gehouden. Voor Wegman wordt dat haar eerste krachtmeting in twintig maanden. "Het is dus een grote test om te kijken waar ik sta."

En nu maakt ze een tripje naar het Noord-Italiaanse Ivrea. Voor iemand met zoveel stempels in haar paspoort klinkt dat niet heel spannend. Toch is Wegman, die het extreme kanoën in 2015 verruilde voor wedstrijdkanoën, er maar wat blij mee.

De Nieuw-Zeelandse die zilver pakte op de Spelen in Rio de Janeiro is het trainingsmaatje van de in Nieuw-Zeeland wonende Wegman. "Ik weet dat ik ten opzichte van haar in ieder geval vooruit ben gegaan."

"Ik heb anderhalf jaar lang vrijwel geen andere kanovaarders gezien", vervolgt Wegman. "Het is dus enorm lastig om in te schatten waar ik nu sta." De enige concurrent aan wie ze haar niveau de laatste tijd heeft kunnen afmeten is Luuka Jones.

Wegman: "Mijn doel is de olympische finale (top-10 vereist) en ik wil echt graag in een medaille geloven. Maar dan moet het wel reëel zijn. Dat gevoel, het idee dat een medaille haalbaar is in Tokio, wil ik graag aanwakkeren met een goed EK."

Bij haar laatste wedstrijd in het najaar van 2019 kwalificeerde de 31-jarige Wegman zich voor de Olympische Spelen. Met het uitkomen van die droom haalde de Noord-Hollandse zich meteen nieuwe grote ambities in haar hoofd.

Dagelijks trainen met een olympische medaillewinnares is niet het enige voordeel dat wonen aan de andere kant van de wereld met zich meebrengt. Het water is er bijvoorbeeld een stuk geschikter, want het is veel wilder dan het Noordhollandsch Kanaal waar Wegman in het verleden vaak te vinden was.

En ook niet onbelangrijk: afgezien van tijdens de strenge lockdown van zes weken aan het begin van de pandemie, heeft Wegman geen enkele concessie hoeven doen aan haar trainingsprogramma.

"Ik had in Nieuw-Zeeland alle vrijheid om te sporten. Ik heb dus enorm mazzel gehad dat ik daar geïsoleerd zat van de rest van de wereld. Maar ja, misschien is de rest ook wel veel beter geworden. Ik ga het dit weekend eindelijk zien."