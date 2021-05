'Heart-in-a-box': nieuwe machine kan mogelijk tientallen levens redden

Artsen van het Erasmus MC, het UMC Utrecht en het UMC Groningen zijn erin geslaagd om het hart van een overleden patiënt buiten het lichaam weer te laten kloppen, waardoor het alsnog kon worden gedoneerd. Tot nu toe kon in Nederland alleen een hart worden getransplanteerd, als het hart van de donor nog pompte, zoals bij hersendode donoren.

Met een speciale nieuwe machine, de heart-in-a-box, is het nu mogelijk om vlak na het overlijden het hart van een donor aan te sluiten op een machine en buiten het lichaam weer te laten kloppen. De techniek wordt al in verschillende landen toegepast, maar nu is het dus ook in Nederland gelukt.

"Het hart is niet meer dan een pomp", legt cardioloog Olivier Manintveld uit in het NOS Radio 1 Journaal. "Die pomp pompt zuurstofrijk bloed en voedingstoffen door het hele lichaam waardoor je uiteindelijk kan functioneren. Op het moment dat het hart komt stil te staan, krijgt niks meer energie en het hart dus ook niet. Dan treedt verval op."

Door ervoor te zorgen dat het hart weer genoeg bloed en voedingsstoffen krijgt, gaat het terug in zijn 'oude modus', zegt Manintveld. "Dat betekent dus bloed rondpompen. Dat dat buiten het lichaam gebeurt, betekent dat het hart zich weer kan herstellen en als het niet te veel schade heeft opgelopen, kun je het alsnog gebruiken om een transplantatie uit te voeren."

Wachtlijst

De onderzoekers hopen hiermee het donortekort aan te pakken. Vorig jaar was meer dan de helft van de donoren al overleden en kon het hart daardoor niet meer worden getransplanteerd.

Op dit moment staan er meer dan 140 hartpatiënten op de wachtlijst voor een donorhart. Een op de zeven overlijdt omdat er niet op tijd een donorhart beschikbaar is. De onderzoekers verwachten met de nieuwe techniek zo'n 40 extra donorharten te kunnen transplanteren, wat een verdubbeling zou betekenen van het huidige aantal donorharten.

Kinderen gered

De meeste patiënten die wachten op een donorhart, zijn volgens Manintveld blij met de nieuwe ontwikkeling. "Die mensen zijn niet aan het leven, ze zijn aan het overleven. Een deel redt het uiteindelijk niet, dus er is echt noodzaak om extra manieren te vinden om deze mensen te helpen."

De heart-in-a-box wordt al gebruikt in onder meer Australië, Amerika, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Wereldwijd zijn er volgens Manintveld zo'n 100 mensen die dankzij deze methode op tijd een donorhart kregen. Onlangs werden in het VK ook zes kinderen tussen de 12 en 16 jaar ermee geholpen.