Weer miljardenverlies Air France-KLM, omzet meer dan gehalveerd

Air France KLM is opnieuw diep in de rode cijfers gedoken. In het eerste kwartaal leed de vliegmaatschappij een verlies van 1,5 miljard euro. Het aantal passagiers nam in de maanden januari, februari en maart vergeleken met een jaar eerder met driekwart af tot 4,8 miljoen. De omzet is meer dan gehalveerd.

De zware verliezen komen niet als een verrassing. In het eerste kwartaal van dit jaar werd veel minder gevlogen dan normaal. Door de crisis bleven reizigers weg. Ook reisrestricties en lockdownmaatregelen doen Air France KLM geen goed.

Begin april kreeg Air France al 4 miljard euro nieuwe steun van de Franse overheid. Voor een kwart gaat dat om een uitgifte van nieuwe aandelen die Frankrijk in handen krijgt. Nederland besloot niet aan die uitgifte mee te doen. De situatie bij KLM is minder acuut, werd destijds gezegd.

Grootste ontvanger

Ook speelt mee dat de prijs voor nieuwe staatssteun hoog is. Zo eist de Europese Commissie dat KLM bij staatssteun start- en landingsrechten op Schiphol inlevert. Air France heeft dat ook moeten doen in Parijs.

Gekeken wordt wat "de impact is van de mogelijke maatregelen vanuit de Europese Commissie op de bedrijfsvoering en financiële positie van KLM" en of "de steun noodzakelijk, passend en proportioneel is", aldus Hoekstra in een Kamerbrief vorige maand.

Vorig jaar stonden Nederland en Frankrijk al garant voor 10,4 miljard euro aan leningen en garanties. KLM is in Nederland ook de grootste ontvanger van loonsubsidie (NOW).