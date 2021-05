Wekdienst 6/5: Debat over testbewijzen • Verkiezingen in Schotland

Het weer: Vandaag overheerst in het zuiden de bewolking en kan er hier en daar wat regen vallen. In het noorden is er ook zon met kans op een bui. Het wordt 10 tot 12 graden bij een matige westenwind.

In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de inzet van testbewijzen in de coronacrisis. De Kamercommissie voor Volksgezondheid spreekt met demissionair minister De Jonge over een wetsvoorstel waarmee hij wil regelen dat je met een negatieve coronatest weer naar bijvoorbeeld een sportwedstrijd of een theatervoorstelling kunt.

Air France-KLM komt met cijfers over het eerste kwartaal. Het luchtvaartbedrijf heeft vanwege de coronapandemie het slechtste jaar uit zijn geschiedenis achter de rug, met een verlies van ruim 7 miljard euro. Het bedrijf kreeg steun van de Nederlandse en Franse overheid in de vorm van leningen en kredietgaranties.

Inwoners van Schotland gaan naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De Scottish National Party (SNP) van premier Sturgeon hoopt opnieuw de grootste te worden. Zij heeft kiezers een nieuw referendum beloofd over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk, hoewel daarvoor formeel toestemming nodig is van de Britse premier Johnson.

Als het aan de Verenigde Staten ligt, worden patenten op coronavaccins tijdelijk vrijgegeven. Andere producenten zouden dan ook vaccins kunnen produceren. De VS was tot gisteren nog tegenstander van het vrijgeven van patenten. Veel landen vinden dat vrijgeven de beste manier is om het vaccintekort aan te pakken. Nu de VS dat ook vindt, volgen misschien meer landen, schrijft persbureau Bloomberg.

De Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Zwitserland, Brazilië en Noorwegen zijn tegen het voorstel. Het is nog onduidelijk of zij hun standpunt aanpassen na de koerswijziging van de VS.

Het was een bijzondere Bevrijdingsdag gisteren. Geen festivals en vrijmarkten vanwege de coronabeperkingen maar wel een 5 mei-lezing van de Duitse Bondskanselier Merkel, livestreams van artiesten en Vrijheidssoep.

