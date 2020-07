In Oekraïne is de hoop gevestigd op weer een nieuw bestand

In het oosten van Oekraïne worden door het leger en pro-Russische rebellen de laatste voorbereidingen getroffen voor een nieuw en allesomvattend staakt-het-vuren. Het bestand moet om middernacht plaatselijke tijd ingaan. Rebellenleiders in de regio's Donetsk en Loegansk zeggen dat ze hun mensen instructies hebben gegeven en het gebruik van wapens hebben verboden. Ook Oekraïense militaire leiders melden dat een begin is gemaakt met de voorbereidingen.

Woensdag kwamen Oekraïense en Russische onderhandelaars met vertegenwoordigers van de OVSE een nieuw bestand overeen. In een verklaring noemde de Oekraïense president Zelensky het toen een doorbraak, die mede mogelijk was gemaakt met steun van de internationale partners in Berlijn en Parijs.

Naleving van het bestand wordt gezien als een voorwaarde voor het verder uitvoeren van de akkoorden van Minsk. Daarin werd in februari 2015 onder meer vastgelegd dat er een einde zou komen aan het geweld en dat zware wapens zouden worden teruggetrokken. Het geweld nam daarna af, maar sindsdien komen bij beschietingen over en weer nog geregeld militairen, rebellen en burgers om het leven.

Geschonden

In de afgelopen jaren zijn tientallen pogingen gedaan om tot een volledige wapenstilstand te komen, maar die werden allemaal na korte tijd weer geschonden. Sinds het geweld in 2014 begon, na de annexatie door Rusland van het Oekraïense schiereiland Krim, zijn naar schatting 13.000 mensen om het leven gekomen.

Zelensky en de Russische president Poetin hebben vandaag met elkaar gebeld over het nieuwe bestand. In dat gesprek zouden beide presidenten er hun steun voor hebben uitgesproken. Volgens het Kremlin heeft Poetin Zelensky wel laten weten dat het dit jaar houden van regionale verkiezingen niet strookt met de afspraken van Minsk. Zelensky op zijn beurt zou Poetin hebben verteld dat verdere stappen nodig zijn om de burgers in het oosten van Oekraïne en op de Krim te "bevrijden".