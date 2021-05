Chelsea verslaat Real Madrid en treft Manchester City in Champions League-finale

Timo Werner is de gevierde man na zijn 1-0 tegen Real Madrid - Reuters

Chelsea heeft door een 2-0 zege op Real Madrid de finale van de Champions League bereikt. Het eerste duel in Madrid was vorige week in een 1-1 gelijkspel geëindigd. De finale op 29 mei in Istanbul wordt een Engelse aangelegenheid: Manchester City is daarin de tegenstander. Komende zaterdag treffen beide ploegen elkaar ook al, voor de competitie. Ziyech doet paar minuten mee Hakim Ziyech mocht als invaller de laatste minuten nog meedoen bij Chelsea, dat voor de derde keer in de finale van de Champions League staat. Eén keer, in 2012, won de Londense ploeg de Europa Cup I.

Real, waar aanvoerder Sergio Ramos na blessureleed terugkeerde en ook Eden Hazard in de basis stond, moest scoren in Londen. De Madrilenen hadden voor rust ook verreweg het meeste balbezit, maar wisten weinig te creëren. Na een aarzelend begin van Real nam Chelsea het initiatief over en dat leidde meteen tot dreiging, waaronder een wegens buitenspel afgekeurd doelpunt van Timo Werner. Koud kunstje voor Werner Na een klein half uur kregen de Spanjaarden de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Na een lange combinatie haalde Karim Benzema uit vanaf de punt van het zestienmetergebied, maar Edouard Mendy had een fraaie save in petto en tikte de bal uit de hoek. Twee minuten later was het wel raak aan de andere kant. Kai Havertz kwam vrij voor keeper Thibaut Courtois na een combinatie van N'Golo Kanté en Timo Werner, maar wipte de bal op de lat. In de rebound was het een koud kunstje voor Werner om alsnog de 1-0 binnen te knikken.

Real kreeg voor rust nog één kans om gelijk te komen. Benzema kwam tot een kopbal na een voorzet van Luka Modric, maar opnieuw bracht Mendy redding. Chelsea maakt de dienst uit Het devies na rust was voor Real nog altijd scoren, maar daar bleek op het veld weinig van. Chelsea maakte de dienst uit en kreeg genoeg kansen om de voorsprong uit te bouwen. Havertz raakte opnieuw de lat, dit keer koppend, Thiago Silva kopte rakelings over en Mason Mount schoot na een knappe combinatie met Werner van dichtbij over het doel. Chelsea verzuimde Real de knock-out toe te dienen. Want ook toen Havertz en Werner na een uur samen op keeper Courtois afstormden, ging de bal er niet in: de Belgische goalie redde met zijn benen op de inzet van Havertz, terwijl Werner zich afvroeg waarom zijn landgenoot hem over het hoofd zag.

