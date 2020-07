Ongenaakbare Van Vleuten completeert hattrick in Baskenland

Annemiek van Vleuten heeft opnieuw toegeslagen in Baskenland. De wereldkampioene van Mitchelton-Scott won na de Emakumeen Nafarroako Klasikoa op donderdag en de Klasiko Navarra op vrijdag ook Durango-Durango Emakumeen Saria op zondag.

Net als donderdag en vrijdag sloeg Van Vleuten toe op de laatste klim van de dag. Zondag was dat de Goiuria Gaina, met de top vlak voor de finish. In de klim reed ze weg uit een groep van zestien, waarna ze weer solo over de meet kwam in Durango.