'Jumbo-Visma mag altijd bellen' van ongenaakbare Van Vleuten

Van Vleuten is nog niet benaderd door Jumbo-Visma, maar zocht zelf eerder wel contact. Toen haar Australische Mitchelton-Scott als gevolg van de coronacrisis in zwaar weer verkeerde, trok Van Vleuten de stoute schoenen aan.

"Toen mijn ploeg mindere tijden kende, was ik nieuwsgierig", aldus Van Vleuten. "Mij werd verteld dat ze de vrouwenploeg wel wilden beginnen, maar dat dat in verband met corona uitgesteld werd tot 2022."

Klaar voor Strade Bianche

Met haar topvorm toonde Van Vleuten in ieder geval klaar te zijn voor haar eerste grote doel van na de coronapauze, de Italiaanse koers Strade Bianche op 1 augustus. "Het is mijn favoriete wedstrijd met een prachtige finish in Siena", zegt Van Vleuten.

Net als donderdag en vrijdag sloeg Van Vleuten in Baskenland toe op de laatste klim van de dag. Zondag was dat de Goiuria Gaina, met de top vlak voor de finish. In de klim reed ze weg uit een groep van zestien, waarna ze weer solo over de meet kwam in Durango.