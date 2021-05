Ruimtevaartbedrijf Blue Origin wil in juli toeristen de ruimte in brengen

Een New Shepard na de lancering in Texas, vorige maand - Blue Origin

Ruimtevaartbedrijf Blue Origin van Amazon-oprichter Jeff Bezos wil deze zomer al toeristen naar de ruimte brengen. De eerste toeristische vlucht met ruimtevaartuig New Shepard moet op 20 juli de lucht ingaan. New Shepard is ontworpen om zes passagiers autonoom naar een hoogte van 100 kilometer te brengen. Dat is hoog genoeg om een aantal minuten gewichtloosheid te ervaren en de kromming van de aarde te kunnen zien. Daarna daalt het ruimtevaartuig weer met behulp van parachutes. New Shepard haalt niet de hoogte en de snelheid om in een baan rond de aarde te komen.

Uitzicht vanuit de ruimtecapsule - Blue Origin

De eerste toeristische vlucht wordt gelanceerd in het westen van Texas. Het ruimtevaartuig moet op dezelfde plek ook weer landen. Na de eerste vlucht op 20 juli moeten er dit jaar nog een aantal bemande vluchten plaatsvinden, zei een woordvoerder van Blue Origin op een persconferentie. Het is niet duidelijk wat passagiers betalen voor de vlucht met het ruimtevaartbedrijf. Het zou om enkele tonnen gaan. Op de eerste vlucht is één stoel gereserveerd voor de winnaar van een online veiling, waarvan de opbrengsten naar een stichting gaan die door Blue Origin is opgericht.

Zo moet de ruimtecapsule weer terugkeren op aarde - Blue Origin