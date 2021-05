Ontketende Van Gerwen gooit Van den Bergh tureluurs in Premier League

Darter Michael van Gerwen is de tweede serie wedstrijden van de Premier League begonnen met een overtuigende 8-3 zege op de Belg Dimitri Van den Bergh. Met gemiddeld 109.96 punten per beurt gooide de Brabander het hoogste moyenne van de Premier League dit seizoen.

"Zo, dit was lekker", reageerde Van Gerwen euforisch voor de camera van RTL7. "In het begin van de wedstrijd doe ik hem heel veel pijn met een paar goede finishes. Daar doe je iemand de das mee om, daar win je wedstrijden mee."

Wat is de Premier League?

De Premier League is na het WK het meest prestigieuze darttoernooi. Vanwege het coronavirus is de opzet dit jaar anders. De eerste negen speelrondes werden in twee blokken gespeeld in Milton Keynes, zonder publiek.

De resterende wedstrijden worden ook in Milton Keynes gespeeld, wederom in twee blokken. Van 5 tot en met 7 mei nog zonder publiek, maar van 24 tot en met 27 mei met maximaal 1.000 toeschouwers. De halve finales en de finale van de Premier League worden op vrijdag 28 mei gespeeld.