Hockeyers Bloemendaal zetten Den Bosch aan de kant in eerste halvefinaleduel

De hockeyers van Bloemendaal hebben de eerste wedstrijd in de halve finales van play-offs om de landstitel gewonnen van Den Bosch. In Den Bosch werd het maar liefst 1-5.

Den Bosch stond voor het eerst in twintig jaar weer eens in de play-offs om de landstitel nadat het in de reguliere competitie als vierde was geëindigd. Tegen Bloemendaal, de lijstaanvoerder, was er van koudwatervrees echter geen sprake.

Een sterk spelend Den Bosch kwam namelijk in het tweede kwart brutaal op voorsprong tegen de regerend landskampioen. Een strafcorner van specialist Austin Smith werd eerst nog gekeerd door keeper Maurits Visser, maar Arjen Lodewijks wist in de rebound wel te scoren.