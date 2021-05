Braziliaanse enquêtecommissie onderzoekt coronabeleid Bolsonaro

Zoals in dit noodhospitaal in Santo André, bij São Paulo. Voor patiënten en hun familieleden is het duidelijk waar het is misgegaan:

Brazilië werd zwaar getroffen door de pandemie: tot nu toe werden meer dan 411.000 coronadoden geregistreerd. Alleen in de VS eiste het virus meer levens. Hoewel er op veel plekken een lichte daling van het aantal sterfgevallen is, liggen er nog steeds tienduizenden Brazilianen in ziekenhuizen.

Ook vraagt de commissie zich af waarom er niet voldoende vaccins zijn in Brazilië. In augustus vorig jaar bood Pfizer 70 miljoen doses vaccin te koop aan, maar Bolsonaro ging niet in op dat aanbod.

De thema's die worden onderzocht zijn ongemakkelijk voor de president. Zo wil de commissie weten waarom het eerder dit jaar zo gruwelijk misging in Amazonestad Manaus. Daar stortte de zorg in. Patiënten konden niet worden beademd omdat er een zuurstoftekort was. De federale overheid was gewaarschuwd, maar trad veel te laat op.

President Bolsonaro van Brazilië kan zijn borst natmaken. De parlementaire enquêtecommissie die zijn coronabeleid onderzoekt, is nu echt begonnen. In een verhoor van maar liefst zeven uur opende oud-minister van Volksgezondheid Luiz Henrique Mandetta gisteren de aanval op de president.

In het noodhospitaal zijn herstellende coronapatiënten dus blij dat er een parlementaire enquête is. "Dat is heel belangrijk", vindt Ricardo, een 31-jarige begrafenisondernemer die de afgelopen dagen ernstig ziek was. "Als de regering vanaf het begin op de juiste manier had gehandeld, waren er minder doden gevallen. Dan was veel families al dat leed bespaard gebleven".

Ook Denise, 36 jaar en onderwijzer, heeft geen goed woord over voor het optreden van de president. "Hij noemde het een griepje", schampert ze vanaf haar ziekenhuisbed. "Voor mij is er geen twijfel over de vraag wie er verantwoordelijk is voor de chaos in Brazilië: Bolsonaro", zegt ze.