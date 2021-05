Zo belandt de 'kwestie-Trump' weer op het bureau van Zuckerberg

Het kan nog zes maanden duren voordat Trump meer weet over zijn toekomst op Facebook. Terwijl dat medium door zijn organisatie ook nu nog wordt gezien als een cruciale schakel voor een eventuele terugkeer in de politiek en de fondsenwerving die daarbij hoort. In reactie heeft Trump sociale media een schande voor de Verenigde Staten genoemd.

"Je kunt je wel afvragen hoe blij Facebook nu is met deze raad", zegt Claes de Vreese, hoogleraar politieke communicatie (UvA). "Het zegt in feite dat het fundament waarop het oordeel van Facebook is gebouwd, niet goed genoeg is."

Het antwoord kwam vandaag : ja, maar je moet alsnog je huiswerk opnieuw doen. De raad doet geen uitspraak over de vraag of Trump definitief van Facebook moet worden geweerd en verwijt het bedrijf bovendien dat het geen verantwoordelijkheid wil nemen.

De eerste moeilijke kwestie die Facebook heeft voorgelegd aan een nieuw ingestelde toezichtraad, komt als een boemerang terug. In januari vroeg het platform de zogeheten Oversight Board te oordelen over de vraag of het platform de accounts van oud-president Trump terecht had geblokkeerd.

Dat laatste is waar het volgens de raad wringt. Het schrijft letterlijk in zijn besluit: "Schorsingen voor onbepaalde tijd staan niet beschreven in de beleidsregels van het bedrijf." Ook noemt de raad de blokkade voor onbepaalde tijd "vaag".

"Er is veel discussie geweest over het onafhankelijke karakter van de raad", zegt hoogleraar De Vreese. "In dit besluit zie je wel dat de raad het niet erg vindt om de vinger op een aantal zere plekken te leggen."

De Oversight Board bestaat uit twintig mensen van buiten Facebook. Onder anderen oud-premier Helle Thorning-Schmidt van Denemarken zit erin, evenals een voormalig hoofdredacteur van The Guardian, juristen en mensenrechtendeskundigen. Zij worden betaald door een stichting die gefinancierd is door Facebook.

Boodschap van de Oversight Board aan Facebook: de interne werkwijze is ondermaats, analyseert De Vreese. "Dat is best wel fundamentele kritiek. De raad zegt hiermee dat Facebook lastige besluiten niet zomaar kan uitbesteden."

Een van de partijen die zeer kritisch is op zowel Facebook als de raad, is de zogeheten Real Facebook Oversight Board. Dat bestaat uit een groep critici die het platform nauwlettend volgt en uiterst kritisch is op het gevoerde beleid. 'Boardmember' Marietje Schaake, tevens als directeur technologiebeleid verbonden aan de Universiteit van Stanford, noemt het besluit "uitstel van executie".

"Na alle poeha kunnen we zes maanden wachten tot het circus zich herhaalt", zegt Schaake. In haar ogen is de uitspraak van vandaag dus geen structurele oplossing en is er "echt onafhankelijk toezicht nodig". Iets waar zowel bij Europese autoriteiten als in de VS steeds meer aandacht voor is.

Facebook grootste megafoon voor Trump

Oud-president Trump lijkt ondertussen een definitief antwoord niet te willen afwachten. Deze week is de website 'From the desk of Donald J. Trump' gelanceerd. Het is een soort Twitter-tijdlijn; de oud-president kan hier teksten en video's plaatsen.

Maar ongetwijfeld zal Trump het liefst zien dat hij uiteindelijk mag terugkeren op Facebook: dat is uiteindelijk de grootste megafoon die hij heeft. Zeker aangezien Twitter al heeft gezegd onder geen enkele voorwaarde hem weer opnieuw toe te laten.