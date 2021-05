Bennett klopt Van Poppel in Algarve, even schrikken voor Jakobsen

Vallen hoort bij wielrennen. Maar bij Fabio Jakobsen - die vorig jaar in een coma belandde na een horrorcrash in de Ronde van Polen- zou je willen dat dat moment zo lang mogelijk uitgesteld zou worden.

In de finale van de openingsrit van de Ronde van de Algarve, zijn tweede koers sinds zijn rentree in de Ronde van Turkije, stond de sprinter van Deceuninck-QuickStep plotseling langs de kant van de weg. Of hij zelf gevallen was of slechts opgehouden werd door de val van anderen, is niet duidelijk.

Ploeggenoot Jakobsen wint etappe

Toch is er vanavond iets te vieren aan tafel van de Belgische formatie, want ploeggenoot Sam Bennett greep de zege in de lastige, hellende sprint in Portimão. In een mooi duel met de sterke Danny van Poppel (Intermarché-Wanty) drukte hij zijn wiel iets eerder over de lijn. Jon Aberasturi (Caja Rural) eindigde als derde.