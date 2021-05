Chelsea met Havertz, zonder Ziyech • Real op volle sterkte: Ramos en Hazard terug

Een ding is zeker: Manchester City is op 29 mei de eerste finalist. Daarmee is aan de eerste voorwaarde voldaan van een bijzondere (maar niet unieke) samenloop. Het zou namelijk kunnen dat er straks alleen maar Engelse clubs in de finales van de Champions League en de Europa League staan.

De enige keer dat dat eerder gebeurde, ligt nog vers in het geheugen: in 2019 won Liverpool de Champions League in de finale tegen Tottenham Hotspur en was Chelsea de beste in de Europa League-finale tegen Arsenal.

Ook aardig: mochten Manchester City en Manchester United straks triomferen, dan zou het voor de derde keer zijn dat de twee belangrijkste trofeeën verdeeld worden onder stadgenoten. Dat gebeurde twee keer eerder: Milaan (1994) en Madrid (2018).

Britannia rule the waves: krijgen we weer twee Engelse finales in Europa?