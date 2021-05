Concerns waarschuwen Brazilië om ontbossing: bezorgd burgerschap of stoere praat?

Houtkap Brazilië - AFP

Een groep Europese multinationals dreigt de samenwerking met de Braziliaanse vee- en voedselindustrie te stoppen vanwege ontbossing. De Nederlands-Belgische supermarktketen Ahold Delhaize is een van de ondertekenaars van de open brief aan de regering van Brazilië. De tientallen bedrijven roepen op een omstreden wetsvoorstel te schrappen. Die wet zou bescherming bieden aan mensen die illegaal stukken land in het Amazoneregenwoud claimen om er landbouw- of veegrond van te maken. Brazilië is de grootste exporteur van soja en rundvlees ter wereld. 'Geen andere keuze' Als het Congres deze wet ondertekent, vrezen de concerns dat de ontbossing in het land nog sneller zal gaan dan nu al het geval is, schrijven ze in de brief. "Als deze of andere maatregelen die de bescherming van het woud ondermijnen wet worden, hebben we geen andere keus dan onze steun voor en ons gebruik van jullie landbouw- en grondstoffenketen heroverwegen."

Quote De Braziliaanse landbouwsector is bang dat we in Europa besluiten geen Braziliaans vlees te eten. Correspondent Marc Bessems

Het is niet voor het eerst dat Europese multinationals openlijk zulke kritiek uiten op president Bolsonaro's ontbossingsbeleid. Een groep van grotendeels dezelfde bedrijven dreigde ook vorig jaar tot een boycot om hetzelfde wetsvoorstel. Het plan werd toen uiteindelijk teruggetrokken, maar staat deze week weer op de agenda in de senaat. 'Schurkenstaat' Ook dit keer kan het wetsvoorstel zomaar weer worden uitgesteld, zegt correspondent Marc Bessems. "Deze ook in het binnenland zeer omstreden wet speelt hier al twee jaar. Als deze open brief in het buitenland groot nieuws wordt en Brazilië in media weer wordt afgeschilderd als een soort milieu-schurkenstaat, dan leert de ervaring dat het Congres daar wel gevoelig voor is." Het pr-argument speelt volgens Bessems ook voor de agrarische sector, een motor van de Braziliaanse economie. Aan de ene kant is die blij dat Bolsonaro de strikte milieuregels versoepelt. Maar aan de andere kant leidt de fors toegenomen ontbossing en het verminderde overheidstoezicht erop tot veel kritiek van belangrijke handelspartners. Het is een van de redenen waarom het handelsakkoord Mercosur tussen de EU en Zuid-Amerika is vastgelopen. Onder meer de Tweede Kamer stemde vorig jaar tegen. 'Sector wil milieubescherming' "De landbouwsector is bang dat we in Europa besluiten geen Braziliaans vlees te eten", zegt correspondent Marc Bessems. "Er is angst voor het slechte imago van Bolsonaro en ook voor boycots, zoals door die groep bedrijven met Ahold Delhaize. Daarom wil de sector dat de president meer gaat doen om het milieu te beschermen." NOS op 3 maakte eerder deze uitlegvideo over de ontbossing in het Amazone: