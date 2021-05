Nadal trakteert 'de nieuwe Nadal' op een kansloze nederlaag in Madrid

Rafael Nadal heeft op eenvoudige wijze de derde ronde van het masterstoernooi in Madrid bereikt. De 34-jarige Nadal trakteerde het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz op diens 18de verjaardag op een 6-1, 6-2 nederlaag.

Alcaraz, die ook wel de nieuwe Nadal wordt genoemd, had zich voor de tweede ronde geplaatst door de Fransman Adrian Mannarino te verslaan. De toen nog 17-jarige tennisser was daarmee de jongste winnaar van een partij in Madrid ooit. Daarvoor was uitgerekend Nadal de jongste.

Een droom die uitkomt

"Dit is het allermooiste verjaardagscadeau, een droom die uitkomt", sprak Alcaraz toen hij te horen kreeg dat hij tegen zijn grote idool mocht spelen. De eerste twee games waren ook veelbelovend, want de ene rally was nog mooier dan de andere.