Racisme-rel rond appje oud-doelman Lehmann: 'Is Dennis jullie quotumzwarte?'

Jens Lehmann als analist aan het werk bij de kwartfinales in de Champions League tussen Borussia Dortmund en Manchester City. - Pro Shots

Met een achteloos, maar explosief appje heeft de Duitse oud-doelman Jens Lehmann zichzelf in problemen gebracht. Lehmann stuurde naar eigen zeggen onbedoeld een bericht met een racistische lading naar zijn collega Dennis Aogo. De Duitse voetbalclub Hertha BSC heeft Lehmann zijn bestuurszetel afgenomen en ook andere organisaties hebben afstand genomen van de 61-voudig international. Aogo, zelf ook 11-voudig international, was dinsdag actief bij tv-zender Sky als analist tijdens het duel in de Champions League tussen Manchester City en Paris Saint-Germain. Quotumzwarte Lehmann vroeg zich in het bewuste bericht - dat waarschijnlijk voor iemand anders bedoeld was - af of Aogo vanwege zijn huidskleur in die positie was beland. "Is Dennis jullie quotumzwarte?", valt te lezen in een afbeelding van het appgesprek, die Aogo op zijn Instagram-account publiceerde.

Dennis Aogo deelde een afbeelding van het gewraakte app-bericht op Instagram. - Instagram / @dennisaogo

"WOW, ben je serieus?" was diens wedervraag aan Lehmann, die niet veel later geschrokken meldde dat hij zich verkeerd had uitgedrukt en hij eigenlijk positief had willen zijn. "In een privébericht op mijn mobiel aan Dennis Aogo is een indruk gewekt, waarvoor ik mij in gesprek met Dennis verontschuldigd heb", liet Lehmann weten op Twitter.

De excuses van Lehmann kwamen te laat om het besluit van Hertha te voorkomen."Hertha neemt afstand van elke vorm van racisme", verklaarde voorzitter Werner Gegenbauer. "Zulke uitlatingen komen op geen enkele manier overeen met de waarden waar onze club voor staat." Ook is Lehmann op non-actief gesteld als ambassadeur van Laureus, het instituut dat onder meer de prestigieuze awards voor de sportwereld uitreikt.