Artiest en tv-maker Van Dorst wil af van 'hokjesdwang' en heet nu Raven

"Ik wil de persoon zijn die ik had moeten zijn toen ik geboren werd, voordat er aan mij gesleuteld werd. Daar is namelijk helemaal niets mis mee", zegt Van Dorst op Instagram .

Raven van Dorst is de nieuwe naam van televisiegezicht en rockartiest Elle Bandita. Van Dorst treedt daar vandaag op Instagram mee naar buiten en zegt een nieuw hoofdstuk in het leven te willen beginnen, "zonder hokjesdwang".

In 2017 maakte Van Dorst voor BNNVARA de documentaireserie Geslacht! over de rol van gender in de maatschappij. In de serie vertelde de artiest zelf geboren te zijn met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken (intersekse). "Dat was een enorme opluchting: het voelde goed dat eindelijk hardop uit te spreken en de reacties die daarop volgden waren hartverwarmend."

Toch bleef Van Dorst ook daarna worstelen met de presentatie naar de buitenwereld. "Mijn hele leven lang heb ik geprobeerd om de mal van het 'vrouw-zijn' zo groot mogelijk te maken, zodat ik er ook in pas. Maar eigenlijk zit die mal al jaren veel te strak. Heeft 'ie nooit gepast. (...) Het is tijd om definitief uit die vrouwelijke dwangbuis te stappen."

Van Dorst heeft gezocht naar een naam die op dat vlak meer ruimte geeft. "Die mij de vrijheid geeft om te zweven tussen links, rechts, boven en onder. Die past bij de 'X' die ik in mijn paspoort wil krijgen." Die naam is dus Raven.