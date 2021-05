De uitzending van 5 mei

Hoe bijzonder is het dat Merkel vandaag sprak en wat zegt het over de historische spanningen tussen Nederland en Duitland? Te gast is Hanco Jürgens , onderzoeker bij het Duitslandinstituut.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in haar 5 mei-lezing, vanuit Berlijn, Nederland bedankt voor de verzoening na de Tweede Wereldoorlog. "Wij Duitsers zullen nooit vergeten dat Nederland ons de hand reikte. Wij zullen altijd dankbaar zijn dat hieruit de Duits-Nederlandse vriendschap is voortgekomen."

Een referendum over een referendum

De Schotten gaan morgen naar de stembus voor de verkiezing van een nieuw parlement. Eén vraag zal domineren: krijgen ze een nieuw onafhankelijkheidsreferendum? Het is nog maar zeven jaar geleden dat een meerderheid van de Schotten onafhankelijkheid verwierp. Maar door brexit en de pandemie is de kwestie als een boemerang teruggekeerd in de Britse politiek. We blikken vooruit met correspondent Tim de Wit.