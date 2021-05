7336 nieuwe besmettingen, nu al twee weken daling

Coronatest - ANP

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 7336 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 461 minder dan gisteren. Dat kan een goed teken zijn, want op woensdag en donderdag is het aantal positieve tests meestal juist hoger dan in de rest van de week. Dat komt omdat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een 'inhaaleffect' ontstaat. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests iets: afgelopen week werden gemiddeld 7244 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een daling van 8 procent vergeleken met vorige week. Die daling is twee weken geleden ingezet en zet sindsdien door. Dat neemt niet weg dat Nederland meer besmettingen heeft dan zijn buurlanden. In Duitsland wil de regering mensen die gevaccineerd zijn of kunnen aantonen dat zij de ziekte al hebben gehad, hun vrijheden teruggeven. "In die fase zitten wij nog niet", reageerde minister De Jonge.

Internationaal 5 mei 2021 - NOS

In de ziekenhuizen nam de bezetting voor de derde dag op rij af. Er zijn dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen of overleden dan dat er werden opgenomen. De bezetting op de IC steeg wel. Er liggen nu 2545 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2613), van wie 830 op de IC (gisteren: 818), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde deze week om de volgende fase van versoepelingen pas in te zetten als er op weekbasis sprake is van een daling van 20 procent van de ziekenhuisopnames. Van een dergelijke daling is nu nog geen sprake: de afgelopen zeven dagen waren er 1767 opnames, tegen 1785 de zeven dagen daarvoor.

Ziekenhuizen corona 5 mei 2021 - NOS

Opvallend is dat de daling van het officiële aantal coronadoden stokt. Bij het RIVM werden het afgelopen etmaal 24 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 32. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 20 doden per dag, tegen 17 doden per dag een week eerder. Na maanden met een stevige afname van de sterfgevallen is daar sinds april geen sprake meer van. De aanvankelijke ondersterfte in de bevolking die het CBS een paar weken geleden nog registreerde, was vorige week weer omgeslagen in oversterfte.

Doden corona 5 mei 2021 - NOS