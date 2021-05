Facebook blokkeerde Trump terecht, oordeelt toezichtsraad

Facebook heeft oud-president Trump terecht geblokkeerd. Dat heeft de toezichtsraad van het bedrijf, de zogeheten Oversight Board, geoordeeld. Maar het platform moet wel opnieuw kijken of de verbanning voor altijd is. Hier krijgt Facebook zes maanden de tijd voor.

Het sociale netwerk heeft begin januari de accounts van Trump voor onbepaalde tijd opgeschort. Topman Mark Zuckerberg had hiertoe besloten naar aanleiding van de Capitoolbestorming begin januari. Trump plaatste tijdens dat incident tot twee keer toe een bericht waarmee hij in de ogen van het platform de regels schond. Volgens Zuckerberg was het gevaar op herhaling te groot.

Later die maand besloot Facebook de toezichtsraad te vragen of het de juiste keuze heeft gemaakt. Het oordeel van de raad is bindend.