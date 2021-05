Marathonloper Van Nunen vindt bezoek aan Japan voor herhaling vatbaar

Bart van Nunen - ANP

Het had, op z'n zachtst gezegd, nogal wat voeten in de aarde om vanuit Amsterdam in Sapporo te komen. En toch, Bart van Nunen had de generale repetitie op het parkoers van de olympische marathon voor geen goud willen missen. Niet alleen liep hij woensdag tijdens het test event op de halve afstand met 1.02.18 zijn tweede tijd ooit, op bescheiden afstand van Keniaanse winnaar Simon Kariuki (1.00.46). Hij werd vooral veel wijzer van zijn eerste bezoek aan het land waar hij op zondag 8 augustus zijn debuut op de Zomerspelen hoopt te maken. "Ik wilde alles gewoon een keertje ervaren. De jetlag, het parkoers, de cultuur en de coronamaatregelen." Zijn conclusie: "Het bevalt me allemaal prima."

Voorbereiding verre van vlekkeloos En dat terwijl de voorbereiding op het olympische test evenement allesbehalve vlekkeloos verliep. Allereerst kreeg hij slechts met de allergrootste moeite een visum om Japan binnen te komen. Vervolgens scheelde het bitter weinig of de 25-jarge langeafstandsloper was zaterdag halverwege zijn reis gestrand, tijdens een tussenstop in Istanboel. Van Nunen beschikte over een negatieve PCR-test, maar op het formulier ontbrak de beschrijving over hoe de test was verlopen, iets dat de Japanse overheid verplicht stelt. Hoe hij desondanks toch het vliegtuig in kon stappen, is hem nog altijd niet duidelijk. "Ik had iets op mijn formulier staan dat op die beschrijving leek. Vermoedelijk is dat het geweest." Zijn reisgenoot Richard Ringer was minder gelukkig. De Duitser die ook in Sapporo zou starten keerde vanuit Turkije onverrichter zake huiswaarts. "Hij kwam met geen mogelijkheid aan boord."

Screenings Eenmaal aangekomen op het vliegveld van Sapporo duurde het tweeënhalf uur alvorens Van Nunen buiten stond. "Ik geloof dat ik wel negen screenings heb moeten doen. En een nieuwe PCR-test, uiteraard. Er werd door de Japanners werkelijk alles aan gedaan om ieder risico op besmetting uit te sluiten." Vanaf de luchthaven ging het vervolgens rechtstreeks naar het hotel, waar hij sindsdien verblijft op een verdieping die uitsluitend voor atleten is gereserveerd. Van de kamer af komen mag alleen om op de gang ontbijt, lunch en diner af te halen bij mensen die iedere dag getest worden. Eten dat op de kamer verorberd dient te worden. Dat hij niet gek wordt van een dergelijk strikt regime, heeft slechts één oorzaak. "Vrijdag keer ik weer naar huis."

De Atletiekunie besluit op 31 mei welke twee atleten naast Abdi Nageeye van start gaan op de olympische marathon, die vanwege klimatologische omstandigheden in Sapporo wordt gelopen. Nageeye is met een tijd van 2.06.17 al zeker van een startbewijs. Khalid Choukoud (2.09.55) en Bart van Nunen (2.10.16) zijn voorlopig de nummers twee en drie op een fictieve ranglijst. Björn Koreman (eerder goed voor 2.11.07) onderneemt op 23 mei in het Oostenrijke Fürstenfeld een poging om onder de tijd van Van Nunen te duiken. Of Frank Futselaar (2.11.30) nog een laatste gooi doet naar een olympisch startbewijs is nog niet bekend.

Trainen was in de aanloop naar het Hokkaido-Sapporo Marathon Festival 2021 alleen mogelijk op gezette tijden, op de atletiekbaan van een stadion waarvan het middenterrein hermetisch van de buitenwereld was afgesloten. Slechts één Japanse televisieploeg was daags voor de wedstrijd ergens hoog op de tribunes welkom. "Keek ik 's avonds op mijn kamer naar de televisie, zag ik ons rustig rondjes lopen. Dat lijkt me heel saai om te zien. Zoiets kun je je toch niet voorstellen?" Nauwelijks buiten geweest Op het parkoers werden de atleten strikt gescheiden van het publiek. Het was letterlijk de enige keer dat hij - op gepaste afstand - kennis maakte met de Japanse bevolking. Vraag hem dan ook niet naar het sentiment dat in het land van de rijzende zon heerst ten aanzien van doorgaan of afgelasten van de Olympische Spelen. "Ik ben niet veel buiten geweest en heb de stemming niet echt kunnen peilen." "Het enthousiasme van het publiek was groot, Japanners zijn nu eenmaal gek van sport. Toch zullen er ongetwijfeld ook mensen tegen het doorgaan van de Spelen zijn. En dat kan ik best wel begrijpen, op basis van de coronacijfers in Japan."